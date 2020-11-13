Прогноз «АВТОСТАТ»: какие марки успеют нарастить продажи до конца года? | АВТОСТАТ

Прогноз «АВТОСТАТ»: какие марки успеют нарастить продажи до конца года?

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Прогноз «АВТОСТАТ»: какие марки успеют нарастить продажи до конца года?

Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2020 год (ежемесячный мониторинг)
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В июле текущего года на российском рынке новых автомобилей возник ажиотажный спрос, благодаря которому целый ряд автопроизводителей получил шанс свести к минимуму последствия пандемии и даже выйти на уровень прошлогоднего объема продаж. Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ» при подготовке отчета «Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2020 год (ежемесячный мониторинг)». Они провели анализ динамики объемов продаж у ведущих марок в период с июля по сентябрь и отметили пять брендов с наиболее серьезным снижением отрицательных показателей.

Так, спад продаж марки LADA уменьшился с 19% в июле до 14% - в сентябре. На 5 - 7 п.п. улучшились показатели у Mercedes-Benz (с 19% до 14%), Renault (с 21% до 16%), Volkswagen (с 17% до 10%). Максимально замедлить падение удалось отечественному УАЗ - с 20% в июле до 12% в сентябре.

«Примечательно, что появились автопроизводители, которые нацелены на завершение 2020 года вообще без потерь, - комментирует заместитель начальника отдела аналитики агентства «АВТОСТАТ» Виктор Пушкарев. - К ним следует отнести Skoda и BMW. По итогам 9 месяцев эти марки «отстают» от прошлогодних результатов всего на 7% и 8% соответственно и имеют реальные шансы выйти «в плюс», если спрос на автомобили останется таким же высоким».

Что влияет на авторынок и какие тенденции присутствуют на нем в настоящий период, можно узнать здесь.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи прогноз авторынка марки-лидеры bmw lada mercedes-benz renault skoda уаз

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