«ПСМА Рус» готовится к выпуску дизельных двигателей для LCV

Калужский завод «ПСМА Рус» планирует начать выпуск 1,6-литровых дизельных двигателей семейства DV6, разработанных французским концерном PSA. Запуск производства запланирован на середину 2021 года, пишет портал Wroom.ru.

Локализованные моторы, вероятно, будут ставить на коммерческие модели Peugeot и Citroen калужского производства, в том числе на компактный фургончик Peugeot Partner, который только готовится к запуску. В настоящее время дизели 1.6 мощностью 95 л.с. для машин российской сборки поставляют с завода в французском городе Тремери.

Семейство двигателей DV6 дебютировало в 2003 году. В разные годы эти дизели ставили не только на «Пежо» и «Ситроены», но также на Suzuki SX4, Mini, Ford Focus, несколько моделей марки Volvo и на «Мазду 3».

Завод «ПСМА Рус», совместное предприятие PSA Peugeot Citroеn (70%) и Mitsubishi Motors Corporation (30%), открылся в Калужской области в апреле 2010 года, а в июле 2012-го перешел на полный цикл производства. Мощности предприятия рассчитаны на выпуск 125 тыс. автомобилей в год. На сегодняшний день с конвейера предприятия сходят легковые седаны Peugeot 408 и Citroеn C4 Sedan, кроссоверы Mitsubishi Outlander и Pajero Sport, а также коммерческие фургоны Peugeot Expert и Citroen Jumpy, пассажирские микроавтобусы Citroen SpaceTourer, Peugeot Traveller и Opel Zafira Life.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июле Группа PSA подписала специнвестконтракт с правительством РФ и Министерством промышленности и торговли. В рамках СПИК Группа PSA планирует расширить модельный ряд автомобилей, выпускаемых на заводе «ПСМА Рус» в Калуге, инвестировать в новую платформу. Кроме того, предполагается локализация производства двигателей, которая включает в себя литье, ковку и механическую обработку ключевых элементов. Дополнительно планируется внедрить технологические операции, связанные с локализацией производства коробок передач. Двигатели и коробки передач, локализованные в России, будут устанавливаться на модели, выпускаемые Группой PSA в Калуге. На сегодняшний день завод «ПСМА Рус» выполняет все базовые операции: сварка, окраска, сборка, при производстве автомобилей используется российская штамповка.