Toyota C-HR обновился и получил версию GR Sport

Субкомпактный кроссовер Toyota C-HR вслед за седаном Corolla получил исполнение GR Sport. Продажи новинки начнутся в январе 2021 года, пишет "Российская газета".

Версию GR Sport позиционируют как нововведение для кроссовера 2021 модельного года. Исполнение подразумевает черный декор фона шильдика, решетки радиатора, окантовку противотуманных фар, а также наличие сплиттера на переднем бампере.

Toyota C-HR GR Sport оснащен 19-дюймовыми колесными дисками оригинального дизайна на шинах Continental Premium Contact 6, задним бампером с другими вставками в нижней части и шильдиками серии.

Toyota C-HR GR Sport можно заказать с салоном, отделанным либо тканью, либо комбинацией кожи и алькантары. Конечно же, неотъемлемым элементом спорткаров является руль и рычаги трансмиссии и стояночного тормоза, затянутые в кожу и имеющие прострочку из нити контрастного цвета, - в данном случае красного. Также кроссовер получил накладки на пороги и новую анимацию приборной панели при запуске двигателя.

Toyota C-HR 2021 модельного года оснастили обновленным комплексом помощников Toyota Safety Sense, в который вошли системы помощи избегания столкновения с пешеходами в дневное время и во время проезда перекрестков.

Список силовых агрегатов Toyota C-HR GR Sport остался прежним. При этом кроссоверу изменили настройки подвески и рулевого управления.

В России Toyota C-HR представлен с бензиновыми двигателями мощностью 116 и 148 л.с., которые работают в паре с вариатором. Система полного привода предлагается со 116-сильным мотором. Цены на кроссовер начинаются от 1 млн 942 тыс. рублей.

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