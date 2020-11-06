Сколько китайских автомобилей продано в России: ТОП-10 моделей

Автомобили из Китая показывают наибольший рост продаж на падающем российском рынке. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 9 месяцев 2020 года объем реализации новых легковых машин китайских марок в РФ составил 36,5 тыс. единиц. Это на 40% выше результата годичной давности. Какие модели из них являются самыми популярными?

Лидером среди «китайцев» остается кроссовер Geely Atlas, собираемый в Белоруссии. С января по сентябрь, по данным АЕБ, его продажи составили 4937 штук. Немного отстает от него Haval F7, который был реализован в количестве 4764 экземпляров. Замкнул тройку лидеров Chery Tiggo 4 с показателем 3359 машин.

Далее в нашем рейтинге идут три модели, которые появились на российском рынке относительно недавно: Geely Coolray (3119 шт.), Haval F7x (2666 шт.) и Changan CS35PLUS (2398 шт.). Также в ТОП-10 самых продаваемых автомобилей китайских брендов вошли: Haval H6 (2084 шт.), Geely Emgrand X7 (1419 шт.), Chery Tiggo 8 (1222 шт.) и Changan CS75FL (1112 шт.).

Как видно, перечисленные модели – это сплошь представители сегмента SUV. По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в структуре продаж «китайцев» на долю кроссоверов и внедорожников приходится свыше 95%.

Найти автомобили китайских (и не только) марок можно в салонах проверенных дилеров.

Фото: Geely