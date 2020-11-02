Jaguar представил обновленный E-Pace

Компания Jaguar Land Rover представила обновленный Jaguar E-Pace 21 модельного года. Внешний вид автомобиля отличает бампер с усовершенствованными аэродинамическими характеристиками и высокотехнологичные светодиодные фары в сочетании с новым дизайном решетки радиатора и нижних воздухозаборников, сообщает пресс-служба британской марки.

Салон Jaguar E-Pace получил новейшую информационно-развлекательную систему Pivi Pro с интуитивно понятным управлением, упрощенным меню и широкими возможностями подключения, в том числе благодаря системе беспроводного обновления программного обеспечения (SOTA).

На российском рынке будут представлены новые 2,0-литровые четырехцилиндровые дизельные и бензиновые двигатели Ingenium. для большей эффективности 9-ступенчатую автоматическую коробку с плавным переключением передач и систему интеллектуального полного привода теперь дополняет система Intelligent Driveline Dynamics, а также входящая в стандартную комплектацию функция отключения оси.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».