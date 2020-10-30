Какие автобусы покупают в России: ТОП-10 моделей

Самым популярным новым автобусом на российском рынке является ПАЗ-3205. Это выяснили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» при подготовке отчета «RADAR REPORT». Так, с января по сентябрь эта модель была куплена в количестве 2 284 экземпляров, что составляет более четверти (25,7%) от общего объема рынка новых автобусов.

Следом идет еще одна модель Павловского автозавода – ПАЗ-3204, чей результат составил 1 374 единиц. В тройку лидеров вошел и ЛИАЗ-5292 (1 194 шт.), тираж которого также превысил тысячу экземпляров.

В ТОП-10 наиболее популярных моделей рынка новых автобусов по итогам 9 месяцев 2020 года также попали: НЕФАЗ-5299 (911 шт.), ПАЗ-4234 (703 шт.), ЛИАЗ-4292 (364 шт.), КАВЗ-4238 (186 шт.), МАЗ-203 (155 шт.), КАМАЗ-6282 (150 шт.) и МАЗ-216 (125 шт.).

В целом за указанный период объем этого рынка составил 8,9 тыс. единиц. Это на 9% меньше, чем в январе – сентябре прошлого года. Более подробная информация о рынке содержится здесь.

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Фото взято с официального сайта ГАЗа.