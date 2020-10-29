В сентябре авторынок Казахстана вырос на 63%

Объем рынка новых автомобилей в Казахстане, согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в сентябре 2020 года составил 9,5 тыс. единиц, что на 63% выше результата годичной давности. Как отмечают эксперты агентства, рост казахстанского рынка продолжается уже пятый месяц подряд, а его темпы ежемесячно превышают 20%.

Лидером местного рынка в сентябре стал корейский бренд Hyundai – в этот период жители Казахстана приобрели 2000 таких автомобилей, что на 48% больше, чем в сентябре 2019-го. Следом идет российская LADA, объем рынка которой увеличился в 2,1 раза до 1950 экземпляров. Третьим стал узбекский Ravon с результатом 1340 автомобилей и ростом в 2,6 раза. В ТОП-5 самых популярных марок вошли также Toyota (1120 шт.; -13%) и Chevrolet (600 шт.; рост в 8,5 раза).

В модельном рейтинге первую строчку заняла LADA Granta, которая в сентябре разошлась тиражом в 830 экземпляров. Далее следует седан Ravon R4, купленный в количестве 740 штук. На третьем месте по популярности еще одна модель этого бренда – Ravon Nexia (590 шт.). В пятерку моделей-лидеров на рынке Казахстана в сентябре вошли Toyota Camry (580 шт.) и Hyundai Tucson (490 шт.).

Добавим, что по итогам девяти месяцев 2020 года жители Казахстана приобрели 57,2 тыс. новых легковых автомобилей, что на 19% превышает аналогичный показатель 2019 года.

Более подробная информация содержится в ежемесячном обзоре «Рынок транспортных средств в Казахстане», подготовленном аналитическим агентством «АВТОСТАТ».

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