Genesis представил две новые модели в России

28 октября 2020 года в Москве состоялась премьера двух моделей Genesis - нового поколения представительского седана G80 и первого кроссовера в линейке бренда - GV80. Как сообщается в официальном пресс-релизе, первый кроссовер в линейке Genesis - GV80 поможет значительно усилить позиции бренда в сегменте SUV, популярность которого продолжает расти. В свою очередь, обновленный бизнес-седан G80 третьего поколения отражает эволюцию автомобилей Genesis как в дизайне, так и в плане примененных технологий. Новый седан G80 будет доступен на российском рынке с одним из двух бензиновых двигателей с турбонаддувом: 2,5-литровым рядным четырехцилиндровым (249 л.с., 422 Нм) и 3,5-литровым V6 (379 л.с., 530 Нм). У нового кроссовера GV80 линейка силовых агрегатов, помимо аналогичных бензиновых моторов, включает в себя еще и 249-сильный турбодизель, который, как ожидается, станет самым популярным у клиентов марки. Все двигатели работают в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, и обе модели оснащаются системой полного привода. Кроме того, в стандартное оснащение входят также десять подушек безопасности, мультимедийная система с навигацией и сенсорным 14,5-дюймовым экраном, с поддержкой Apple Carplay и Android Auto, камера заднего вида, а также полностью светодиодные фары и задние фонари.

Для обновленного седана G80 предусмотрено пять комплектаций, которые можно дополнить различными пакетами опций. Предполагается, что наиболее популярными станут Advance и Premium. Автомобиль в оснащении Advance имеет интеллектуальный круиз-контроль с функцией полной остановки и начала движения, систему мониторинга слепых зон с ассистентом выезда с парковки задним ходом и ассистентом перестроения, систему слежения за состоянием водителя, бесключевой доступ в автомобиль с кнопкой запуска двигателя, мультимедиа-систему с сенсорным 14,5-дюймовым экраном, 9 динамиками и навигацией. В комплектации Premium седан G80 дополнительно получил фары с системой адаптивного управления дальним светом, автоматические доводчики дверей, систему кругового обзора, беспроводную зарядку для смартфона на центральной консоли, проекцию на лобовое стекло. Кроме того, комплектация Premium включает отделку салона элементами из алюминия с текстурой G-Matrix.