KIA назначила нового вице-президента по дизайну

Вон Кю Кан стал новым вице-президентом по дизайну в компании KIA. Он приступит к своим обязанностям в ноябре под руководством Карима Хабиба, старшего вице-президента по дизайну. Как сообщает пресс-служба компании, Вон Кю Кан будет курировать стратегию и перспективные разработки по развитию дизайна KIA Motors.

Ранее г-н Кан был креативным директором BMW Group DesignWorks в Шанхае (Китай), где руководил процессом разработки дизайна автомобилей. До этого он получил специализацию по дизайну транспорта в арт-центре колледжа в Пасадене (Калифорния) и имел 15-летний опыт работы в области внешнего оформления. Вон Кю Кан курировал целый ряд проектов по дизайну экстерьеров, включая исследования по слиянию дизайна автомобилей премиум-класса с технологиями мобильности будущего.

«Для меня большая честь присоединиться к команде дизайнеров KIA, особенно в то время, когда автомобильная промышленность сталкивается с такими радикальными изменениями, - комментирует Кан. - Я уверен, что KIA сыграет важную роль в том, какой будет новая эра дизайна, имея широкий спектр электрифицированных продуктов и идей по развитию мобильности».

В последние годы компания KIA Motors последовательно усиливает свой дизайнерский потенциал, и назначение г-на Кана является очередным шагом в реализации стратегии Plan S. В соответствии с этим планом, KIA намерена стать лидером автомобильной промышленности, опираясь на опыт исследований и разработок в области мобильности, электрификации, возможностей подключения и автономии.

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