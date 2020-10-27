«IT-революция в автобизнесе – 2020»: будущее глазами автопроизводителей

Сегодня, 27 октября 2020 года, в 18-00 (время московское) начал свою работу форум «IT-революция в автобизнесе – 2020», который аналитическое агентство «АВТОСТАТ» впервые проводит в онлайн-формате. Прямо сейчас представители производителей и дистрибьюторов расскажут об IT-новинках в оборудовании автомобилей, а также в производстве и бизнес-процессах.

Что такое «connected car» и в чем их отличие от сегодняшних машин с «ГЛОНАСС»? Где заряжать и ремонтировать гибриды и электромобили? Когда завершится эра машин с ДВС? Как меняются отношения «дистрибьютор – дилер» и «дилер – клиент»?

Все это в рамках онлайн-стрима обсуждают Александр Мигаль и Алексей Лукьянкин (KIA), Дмитрий Максимов и Андрей Гордасевич (Volkswagen), Сергей Королев и Дмитрий Астрахан (Jaguar Land Rover), Арсен Амиров (Porsche), Оксана Гецова и Анна Мальская (Volvo), Руслан Шарибджанов и Филипп Осадчий (BMW).

Соорганизатор онлайн-стрима – Auto.mail.ru.

Также сегодня ночью вас ожидает показ роликов от мировых брендов о новинках автомира, презентации и IT-кейсы прошлых лет, видео от конкурсантов и партнеров 2020 года.

А завтра, 28 октября, состоится конкурс IT-решений для автобизнеса, участие в котором вы можете принять лично. Отдайте свой голос за понравившегося участника конкурса и, возможно, именно он станет финалистом 2020 года.

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