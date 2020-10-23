Renault показала предвестника нового Megane

Компания Renault полностью рассекретила концептуальный хэтчбек под названием Megane eVision. В компании утверждают, что прототип практически не отличается от серийной версии, которая должна дебютировать в следующем году. Новинку построили на модульной платформе CMF-EV, которая разрабатывалась специально для машин с электрической силовой установкой, пишет портал Autonews.ru.

Концепт получил безрамочные двери, матричные фары, 20-дюймовые колесные диски, а также выдвижные дверные ручки. У машина отсутствует традиционная решетка радиатора, а боковые зеркала заменили камеры, которые выводят изображение на специальные мониторы в салоне новинки.

Длина концепта составляет 4210 мм, а ширина - 1800 мм. Таким образом, прототип уступает по габаритным размерам Megane нынешнего поколения. Колесная база электрического хэтчбека составляет 2700 мм. Снаряженная масса – 1650 кг.

Переднеприводный Megane eVision оснащается электромотором мощностью 217 л.с. и 300 Нм крутящего момента. До 100 км/ч хэтчбек разгоняется менее чем за 8 секунд. Точный запас хода у новинки в Renault пока называть не стали.

Напомним, в феврале этого года Renault представила обновленное семейство Megane. Впервые модель получила вариант подзаряжаемого гибрида (PHEV). В состав силовой установки такой модификации входит 1,6-литровый бензиновый двигатель, два электромотора и трансмиссия без сцепления. Суммарная мощность гибридного Megane – 160 л.с. На одной электротяге машина может проехать 50 км. Максимальная скорость – 135 км/ч.

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