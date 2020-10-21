Кроссовер DFM 580 получит в России турбомотор и вариатор

Компания Dongfeng намерена представить в России обновленный кроссовер DFM 580, у которого появятся турбированный мотор и вариатор. Как сообщили порталу «Китайские автомобили» в российском представительстве Dongfeng, такие машины поступят в продажу в 2021 году.

Так, для российского рынка сертифицирован турбированный двигатель 1,5 л. SFG15T, развивающий 146 л.с. Модификации с турбомотором 1,5Т комплектуются 6-ступенчатой механической коробкой передач, либо бесступенчатым вариатором CVT производства компании Punch Powerglide.

На данный момент готовы спецификации двух новых комплектаций модели. Premium будет оснащена точно так же, как и Comfort, – за исключением силовой установки и трансмиссии. А вот в Luxury появятся функции бесключевого доступа и круиз-контроля, подогрев боковых зеркал, люк с электроприводом, атмосферная подсветка салона. Дисплей медиасистемы станет больше – 10 дюймов вместо 8-ми, причем он будет вынесен над центральной консолью. На экран будет выводиться изображение с камеры заднего вида. При этом в топовой версии с CVT ожидается панорамная камера.

Внешне DFM 580 с турбомотором можно будет отличить по другому дизайну нижней части радиаторной решетки и бамперу с прямоугольными противотуманками. Иной рисунок получат колесные диски. Появятся ли в России все комплектации DFM 580, пока неизвестно.

Напомним, продажи семиместного кроссовера DFM 580 стартовали на российском рынке в августе 2019 года. В настоящее время переднеприводный DFM 580 оснащается 1,8-литровым бензиновым двигателем SFG18 мощностью 132 л.с. в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач и предлагается в единственной комплектации Comfort MT по цене 1 млн 190 тыс. рублей.

Габариты DFM 580 составляют 4680 мм в длину, 1845 мм в ширину и 1715 мм в высоту. Дорожный просвет равен 200 мм, также углы въезда и съезда – 19,30 и 24,60 соответственно. Кроссовер снабжен независимой передней подвеской Макферсон, сзади – полузависимая пружинная торсионная балка, дисковыми тормозами всех колес, электроусилителем руля.

DFM 580 комплектуется передними подушками безопасности водителя и пассажира. В арсенал систем безопасности кроссовера входят антипротивобуксовочная система TCS, система стабилизации ESP/ESC, встроенный видеорегистратор. В списке оборудования – сенсорный дисплей диагональю 8 дюймов, автоматические электростеклоподъемники на всех четырех дверях, зеркала заднего вида с функцией электроскладывания и подогревом, камера заднего вида и парковочный радар, люк с электроприводом, детский замок, крепления Isofix, центральный замок, иммобилайзер, противоугонная система и мониторинг давления в шинах.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Dongfeng Motor планирует представить в России новый компактный кроссовер Dongfeng Glory 500. В продаже у российских дилеров он может появиться уже в следующем году, как и пикап Rich.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке до конца 2020 года – смотрите в «Календаре новинок».