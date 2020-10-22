Компания Dodge ограничила тираж 818-сильного Challenger SRT Super Stock на отметке 200 автомобилей в нынешнем году – в отличие от купе Demon, которых выпущено на порядок больше.

Как пишет портал Motor.ru, маслкар Dodge Challenger Super Stock представляет собой чуть менее экстремальную версию купе Demon. Под ее капотом установлен тот же мотор, но его мощность снижена с 852 до 818 л.с. Super Stock тоже подготовлен для дрэг-рейсинга: у нее есть лонч-контроль, функция прогрева задних шин и специальный режим работы амортизаторов. Недавно Dodge запретил делать Demon из Super Stock: его владельцам попросту не продадут нужные для тюнинга детали. Вдобавок Dodge ограничил тираж Challenger Super Stock – в текущем году их будет сделано только 200 экземпляров.

Тираж купе на 2021 год неизвестен. Модификация Demon, которая изначально была заявлена как лимитированная, при этом была выпущена в количестве 3314 экземпляров. Она отличается специальными шинами, пружинами, кулаками и амортизаторами, гигантским воздухозаборником, системой для перевода двигателя на гоночное топливо, функцией трансбрейк, которая используется в автомобилях для дрэг-рейсинга, а также набором инструментов. Demon разгоняется с места до 60 миль (96 км) в час всего за 2,3 секунды, версия купе Super Stock ровно на секунду медленнее.

Мы не только регулярно мониторим ситуацию на автомобильном рынке и важные события в автомире, но у нас в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто».

Фото: AutoWP.ru