Lexus сократит модельный ряд в Европе

Компания Lexus завершает поставки хэтчбека CT, седана IS и купе RC в Европу. Автопроизводитель намерен бросить все силы на сегмент кроссоверов и вывести с европейского рынка непопулярные модели, пишет портал Motor.ru.

Бестселлером Lexus в Европе по итогам восьми месяцев 2020 года стал кроссовер UX, разошедшийся тиражом почти 10,3 тыс. экземпляров. В тройку лидеров также вошли NX и RX с результатом 7739 и 3474 реализованные машины соответственно. На фоне таких показателей логично, что Lexus решил сосредоточиться именно на кроссоверах, отказавшись от невостребованных автомобилей других классов.

По этой причине европейский рынок покинет хэтчбек CT, который в январе-августе 2020-го выбрали всего 2344 покупателя – на 35% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Также прекратятся продажи седана IS (1101 шт.) и купе RC (422 шт.).

При этом флагманское спорт-купе RC F решено оставить в модельной линейке, как и седан LS, хотя их продажи значительно ниже. Иначе дела обстоят с моделью ES, которая демонстрирует рост в 2020 году: продажи увеличились на 3%, до 2346 штук.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Lexus отказался от дальнейшей разработки «заряженного» купе Lexus LC F. В компании решили, что экономическая ситуация слишком нестабильна, чтобы инвестировать в нишевые модели. Пандемия коронавирусной инфекции заставила Lexus прекратить работу над проектом LC F и заняться более перспективными и прибыльными разработками – к примеру, роскошным флагманским кроссовером LQ, который должен дебютировать в следующем году.