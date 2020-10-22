Mercedes-Benz разработал новую версию Sprinter специально для России

Компания Mercedes-Benz представила на российском рынке новую лимитированную серию Sprinter, разработанную с учетом локальных особенностей эксплуатации.

В фургоне Mercedes-Benz Sprinter Limited Edition эргономичное сиденье водителя оборудовано подогревом и двумя подлокотниками, рулевая колонка регулируется по вылету и по углу наклона, над ветровым стеклом предусмотрена глубокая полка для документов, в центральной консоли есть USB-выход, между сиденьями водителя и двухместным пассажира – глубокий двойной подстаканник, сообщает пресс-служба немецкой марки. В состав системы стабилизации Adaptive ESP вошли специальное исполнение подвески для плохой дороги, усиленный передний мост и система стабилизации при боковом ветре. Автомобиль с передним или задним приводом доступен с четырехцилиндровым дизельным двигателем мощностью 114 л.с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Цена автомобиля Mercedes-Benz Sprinter Limited Edition – 2 млн 569 тыс. рублей. Кроме того, для моделей с передним и задним приводом теперь доступен кондиционер. Стоимость таких автомобилей составляет 2 млн 699 тыс. рублей. Максимально укомплектованная версия Mercedes-Benz Sprinter Limited Edition с длинной базой, задним приводом и кондиционером стоит 2 млн 889 тыс. рублей.

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