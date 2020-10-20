Обновленный Infiniti QX80 доступен для заказа в России | АВТОСТАТ

Обновленный Infiniti QX80 доступен для заказа в России

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Обновленный Infiniti QX80 доступен для заказа в России

Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2020 год (ежемесячный мониторинг)
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Российские дилеры Infiniti начали прием заказов на флагманский внедорожник QX80 образца 2020 модельного года. Цены на обновленный Infiniti QX80 начинаются с отметки 5 млн 740 тыс. рублей за версию с 7-местным салоном и 5 млн 755 тыс. рублей за 8-местный вариант, сообщает пресс-служба японской марки.

Под капотом Infiniti QX80 установлен 5,6-литровый бензиновый двигатель V8, развивающий 405 л.с. мощности и 560 Нм крутящего момента. Благодаря этому полноразмерный внедорожник с трехрядным салоном и снаряженной массой 2,8 тонны разгоняется до 100 км/ч за 7,5 секунды. Модель оснащается системой гидравлической стабилизации кузова Hydraulic Body Motion Control.

Экстерьер Infiniti остался без изменений, лишь палитру цветов окраски кузова дополнили два новых оттенка – черный Mineral black и красный Coulis Red, который впервые используется на автомобилях Infiniti.

Основные же изменения QX80 2020 модельного года затронули интерьер внедорожника. Главным акцентом интерьера стала мультимедийная система с полностью обновленной передней панелью и двумя раздельными сенсорными экранами диагональю 7 и 8 дюймов для управления информационно-развлекательной и навигационной системами, а также сервисными функциями автомобиля. ​Помимо этого сами WVGA-дисплеи с высоким разрешением 1280x768 отличаются улучшенной графикой. Быстродействие же нового системного блока обеспечивает более мощный процессор и увеличенный объем оперативной памяти.

Наконец, обновленный QX80 оснащается современным Bluetooth-модулем версии 4.1 с новым программным обеспечением, а также усовершенствованной системой голосового управления, распознающей до 6000 команд вместо прежних пятисот.

Обновления также коснулись приборной панели QX80. Теперь всю необходимую информацию о состоянии автомобиля водитель будет получать с помощью 7-дюймового цветного реконфигурируемого дисплея.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок». 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: новинки цены премиум-марки infiniti infiniti qx80

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