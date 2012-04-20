В Москве тестируют беспилотник, позволяющий защитить от коронавируса | АВТОСТАТ

В Москве тестируют беспилотник, позволяющий защитить от коронавируса

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В Москве тестируют беспилотник, позволяющий защитить от коронавируса

Автомобильный рынок России - 2020
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В Москве еще в сентябре приступили к тестам беспилотного автомобиля, который может перевозить вещи, содержащие COVID-2019. Пока это происходит на закрытой территории городской больницы имени Пирогова и в присутствии водителя-испытателя. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на полученный комментарий Андрея Воробьева, заместителя руководителя Центра компетенций МАДИ по интеллектуальным транспортным системам.

Воробьев также рассказал журналистам, что до конца 2020 года в МАДИ планируют начать эксперименты по обмену данными в беспилотном режиме на полигоне еще с двумя автомобилями.

Напомним, что, согласно постановлению Правительства РФ, принятому в 2018 году, «высокоавтоматизированные» транспортные средства разрешено эксплуатировать в тестовом режиме в Москве и Татарстане. С марта 2020 года действие постановления расширили еще для 11 регионов.

foto - с сайта engadget.com

, источник: АВТОСТАТ

Теги: разработки беспилотники коронавирус

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