Правительство расширило список территорий для тестирования беспилотников

С 1 марта 2020 года беспилотники можно тестировать на новых территориях. Соответствующее постановление правительства опубликовано на портале правовой информации. Согласно принятому в 2018 году аналогичному постановлению «высокоавтоматизированные» транспортные средства можно было эксплуатировать в тестовом режиме в Москве и Татарстане. Теперь же такие автомобили можно будет тестировать во Владимирской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Самарской областях, а также в Чувашии, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге. Эксперимент продлится до 1 марта 2022 года пишет газета «Ведомости».

Благодаря принятому постановлению уже в ближайшее время беспилотники начнут тестировать в Ленинградской и Владимирской областях, а также на улицах Коврова (Владимирская область) и в Санкт-Петербурге, рассказал пресс-секретарь НП «Глонасс», представитель НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев.

Сертификаты, необходимые для тестирования беспилотников на дорогах общего пользования, получили автомобили «Яндекса» и МАДИ. КАМАЗ в настоящий момент сконцентрирован на испытаниях беспилотников на закрытых территориях, говорить об испытаниях «КАМАЗов» на дорогах общего пользования пока преждевременно, сообщил представитель компании. Еще одним участником эксперимента станет проект «Беспилотный автомобиль» StarLine: его беспилотник сейчас проходит сертификацию во ФГУП НАМИ. По словам руководителя StarLine Бориса Иванова, процедура займет еще две-три недели, после чего компания приступит к тестированию автомобиля на дорогах общего пользования Санкт-Петербурга.

Представитель «Яндекса» рассказал, что компания планирует проводить основную часть тестирования в Москве, потому что здесь есть как сложные развязки и загруженные перекрестки, так и узкие улицы с более спокойным движением, и все это необходимо для отработки технологий. Он напомнил, что в Московской области есть еще две локации для тестирования: Сколково и закрытый полигон в Ступинском районе. «Включение Московской области в число регионов позволит нам, например, добираться от Москвы до этих локаций в автономном режиме», – отметил представитель интернет-компании.

Ранее Минпромторг оценил расходы на испытание одного беспилотника в 60 тысяч – 200 тыс. рублей в зависимости от возраста базового автомобиля и выбранной комплектации.

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