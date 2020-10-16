КАМАЗ за 9 месяцев 2020 года получил 2,2 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ

КАМАЗ по итогам девяти месяцев 2020 года получил 2 млрд 182 млн рублей чистой прибыли по РСБУ против убытка за тот же период прошлого года. Выручка компании составила 128 млрд 374 млн рублей, превысив аналогичный показатель прошлого года почти на 20%, сообщает пресс-служба КАМАЗа. Рост выручки обусловлен динамикой продаж грузовых автомобилей на внутреннем рынке и увеличением объемов реализации пассажирского транспорта (автобусы, электробусы). Прибыль от продаж за отчетный период составила 5 млрд 44 млн рублей.

На фоне снижения рынка грузовых автомобилей в России в 2020 году КАМАЗ по-прежнему является лидером среди участников российского рынка грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн. Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2020 года реализация «КАМАЗов» на российском рынке составила 19277 единиц техники (+0,6%). В отчетный период компания вывела на рынок новый модельный ряд автомобилей поколения К5 – стартовали продажи магистрального тягача КАМАЗ-54901. Кроме того, презентованы новые высокотехнологичные продукты, в числе которых новое поколение электробусов, электрошасси для спецтехники, тягачи на СПГ и новые логистические решения в области автономных транспортных средств.

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