Российский рынок новых грузовых автомобилей в cентябре

13 октября 2020 года

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в сентябре 2020 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России вырос на 14,8% по сравнению с сентябрем 2019 года и составил 7 тыс. единиц.

Лидерство на этом рынке, с большим отрывом, по-прежнему удерживает российский KAMAZ. В прошлом месяце покупки этих автомобилей выросли на 44% по сравнению с сентябрем 2019 года и достигли 2,7 тыс. экземпляров. Таким образом, на долю этого бренда приходится порядка 39% от общего объема рынка новых грузовиков.

Лучшей среди иностранных марок стала шведская Scania (565 шт.; +89,6%), которая сумела обойти отечественный GAZ (555 шт.; -28,4%). Четвертую строчку рейтинга занимает белорусский МАЗ (352 шт.; +20,5%), а замыкает пятерку лидеров шведский бренд Volvo (350 шт.; -7,4%).

Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», половина брендов из первой десятки по итогам сентября показала положительную динамику. При этом максимальный, почти двукратный рост зафиксирован у шведской Scania (+89,6%). Из пяти марок, которые оказались «в минусе», самое сильное падение отмечено у MAN (-43%).

ТОП-10 МАРОК РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ* В РОССИИ В СЕНТЯБРЕ 2020 г. (шт.)