Российский рынок новых грузовых автомобилей в cентябре | АВТОСТАТ

Российский рынок новых грузовых автомобилей в cентябре

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Российский рынок новых грузовых автомобилей в сентябре

Российский рынок новых грузовых автомобилей и спецтехники
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13 октября 2020 года

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в сентябре 2020 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России вырос на 14,8% по сравнению с сентябрем 2019 года и составил 7 тыс. единиц.

Лидерство на этом рынке, с большим отрывом, по-прежнему удерживает российский KAMAZ. В прошлом месяце покупки этих автомобилей выросли на 44% по сравнению с сентябрем 2019 года и достигли 2,7 тыс. экземпляров. Таким образом, на долю этого бренда приходится порядка 39% от общего объема рынка новых грузовиков.

Лучшей среди иностранных марок стала шведская Scania (565 шт.; +89,6%), которая сумела обойти отечественный GAZ (555 шт.; -28,4%). Четвертую строчку рейтинга занимает белорусский МАЗ (352 шт.; +20,5%), а замыкает пятерку лидеров шведский бренд Volvo (350 шт.; -7,4%).

Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», половина брендов из первой десятки по итогам сентября показала положительную динамику. При этом максимальный, почти двукратный рост зафиксирован у шведской Scania (+89,6%). Из пяти марок, которые оказались «в минусе», самое сильное падение отмечено у MAN (-43%).

ТОП-10 МАРОК РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ* В РОССИИ В СЕНТЯБРЕ 2020 г. (шт.)

Российский рынок новых грузовых автомобилей в cентябре

В сентябре первую тройку рейтинга составили модели Камского автозавода. Самым покупаемым грузовиком стал КАМАZ 5490, показатель которого составил 774 экземпляра (+80%). Следом идут KAMAZ 43118 (536 шт.; +11,9%) и KAMAZ 65115 (476 шт.; +38,8%). В ТОП-5 сентября также вошли GAZ Gazon Next (438 шт.; -17,4%) и Scania R (373 шт.; рост в 3,4 раза).

Среди первой десятки моделей в сентябре рост рынка отмечен у шести, при этом наибольший он у Scania R (+239,1%). А самый сильный спад произошел у MAN TGX (-41%).

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» также отмечают, что по итогам 9 месяцев 2020 года объем рынка новых грузовых автомобилей в нашей стране составил 51 тыс. единиц, что на 7,2% меньше, чем в январе – сентябре прошлого года.


ТОП-10 МОДЕЛЕЙ РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ* В РОССИИ В СЕНТЯБРЕ 2020 г. (шт.)

Российский рынок новых грузовых автомобилей в cентябре


* Транспортное средство полной массой более 3,5 тонны, предназначенное для перевозки грузов, за исключением ряда моделей, относящихся к LCV.

, источник: АВТОСТАТ

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