АВТОВАЗ начал продажи LADA Vesta Cross в специальном исполнении [BLACK]

АВТОВАЗ начал продажи моделей LADA Vesta Cross и Vesta SW Cross в специальном исполнении [BLACK]. Стоимость седана LADA Vesta Cross [BLACK] составляет 849,9 тыс. рублей с механической коробкой передач и 934,9 тыс. рублей с автоматической трансмиссией. Универсал LADA Vesta SW Cross [BLACK] предлагается по цене от 890,9 тыс. рублей с МКП и 975,9 тыс. рублей с АТ, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Внешний вид автомобилей в специальном исполнении [BLACK] отличают черная глянцевая крыша, черные корпуса автоматически складывающихся зеркал, 17-дюймовые диски в черном лаке и эмблемы с названием специальной серии. Салон автомобилей получил черную обивку сидений и потолка. Что касается оснащения, LADA Vesta Cross [BLACK] и Vesta SW Cross [BLACK] созданы на базе комплектации Comfort c «зимним» пакетом, включающим такие опции как подогрев лобового стекла, передних сидений и рулевого колеса в практичной отделке из эко-кожи.

Стои отметить, что LADA Vesta Cross стала первой моделью новой специальной серии [BLACK], которую в скором времени дополнят модели XRAY Cross и 4х4 Urban.

Напомним, автомобили семейства LADA Vesta выпускаются на заводе «ЛАДА Ижевск». Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2020 года реализация семейства LADA Vesta на российском рынке составила 72464 машины (-13%). Модель занимает вторую строку в рейтинге самых продаваемых автомобилей в России (после LADA Granta).

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».