Обновленный Toyota Alphard поступил в массовую продажу

Российские дилеры Toyota с октября 2020 года начали массовые продажи минивэна Toyota Alphard. Раньше он был доступен только для флит-клиентов и юридических лиц, а теперь предлагается для покупки и частным покупателям, сообщает портал Авто Mail.ru.

В рамках обновления в 2020 году Toyota Alphard получил комплекс изменений, включающий современную мультимедийную систему с 10,5-дюймовым цветным сенсорным дисплеем и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, шумоизолирующие стекла передних и сдвижных дверей, потолочный 13-дюймовый монитор для задних пассажиров с HDMI-разъемом. Также на передних боковых стеклах появилось водоотталкивающее покрытие. Высокий уровень активной безопасности теперь обеспечивает пакет Toyota Safety Sense 2.0, включающий семь продвинутых систем. Также обновление получили система помощи при выезде с парковки задним ходом с функциями визуального и звукового оповещения и передние и задние датчики парковки, которые теперь доступны с функцией автоматического торможения. Уверенность клиента в безопасности владения повышает уникальный противоугонный идентификатор T-Mark, который снижает интерес мошенников к модели.

На российском рынке обновленный Toyota Alphard оснащается 3,5-литровым бензиновым двигателем V6 мощностью 300 л.с., который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией Aisin. Стоимость модели составляет от 5 млн 347 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2020 года продажи обновленного Toyota Alphard увеличились на 6% и составили 654 автомобиля. В сентябре было реализовано 50 минивэнов – на 25% больше, чем в предыдущем месяце.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на другие модели Toyota, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».