Peugeot и Citroen поставят более 60 автомобилей компании Danone | АВТОСТАТ

Peugeot и Citroen поставят более 60 автомобилей компании Danone

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Peugeot и Citroёn поставят более 60 автомобилей компании Danone

Компания Danone подтвердила сделку с Peugeot и Citroen на покупку 65 легковых автомобилей в 2020 году. Среди моделей – седаны Citroen C4, а также кроссоверы Citroen C5 Aircross, Peugeot 3008 и Peugeot 5008. Автомобили будут использоваться для передвижения сотрудников и менеджмента компании, сообщает пресс-служба Группы PSA.

По итогам девяти месяцев 2020 года российские дилеры Peugeot реализовали 2999 автомобилей, что на 11% ниже показателя годичной давности. Продажи автомобилей Citroen в нашей стране за тот же период составили 2218 единиц – на 2% меньше, чем годом ранее.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: корпоративные продажи citroen peugeot psa peugeot citroen

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