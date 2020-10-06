Suzuki в сентябре снизила продажи в России на 3%

Российские дилеры Suzuki в сентябре реализовали 789 автомобилей – это на 3% меньше, чем годом ранее. По итогам девяти месяцев 2020 года продажи Suzuki в нашей стране составили 5396 машин, что на 14% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус», бестселлером Suzuki в сентябре остается компактный кроссовер Vitara, который был продан в количестве 553 экземпляров (+7%). Внедорожник Suzuki Jimny нового поколения выбрали 149 покупателей, что на 10% выше показателя годичной давности. Как отмечается, обе модели в сентябре показали лучший результат продаж с начала года. Реализация кроссовера Suzuki SX4 в прошлом месяце составила 87 автомобилей (-46%).

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