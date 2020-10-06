Минивэн Honda Odyssey прошел рестайлинг

Компания Honda опубликовала фотографии интерьера и экстерьера обновленного Odyssey. Продажи новинки в Японии и Азиатско-тихоокеанском регионе начнутся до конца года.

Как пишет портал Motor.ru, снаружи обновленный Honda Odyssey выглядит абсолютно новой моделью, ведь поменялась и оптика, и радиаторная решетка, и бампера, и пятая дверь. Дизайнеры Honda добавили минивэну многосекционные диодные фары, а фонари теперь соединены хромированной планкой. Сбоку рестайлинговый Odyssey выдают другие диски.

Концептуально салон остался прежним, хотя верхняя часть передней панели и архитектура воздуховодов изменилась, появился новый, менее пухлый, мультируль, а тачскрин мультимедиасистемы Gathers не интегрирован в панель, а «парит» над консолью. Старая приборная панель с центральным расположением спидометра уступила место «приборке» от Accord. Вдобавок, Honda обещает более богатые материалы отделки.

Как и прежде, Honda Odyssey может быть семи- или восьмиместной, для пассажиров второго ряда доступны «капитанские» кресла с оттоманкой и электрорегулировками. Отныне бесконтактно попасть в салон снаружи можно не только взмахом ноги под багажником, но и жестом руки около боковой двери – для этого нужно задержать руку около датчика по центру, а затем сделать резкое движение по направлению сдвига.

Еще одна особенность рестайлингового Odyssey – расширенный набор систем безопасности Honda Sensing. Теперь в стандартное оснащение входят система предотвращения столкновений, система контроля полосы и адаптивный круиз-контроль.

Honda пока не раскрывает технические характеристики обновленного Odyssey и цены на новинку. Можно предположить, что силовая установка минивэна не изменилась.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке до конца 2020 года – смотрите в «Календаре новинок».