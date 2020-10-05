Новый хэтчбек Audi A3 стал подзаряжаемым гибридом

Новое поколение модели Audi A3, которое дебютировало полгода назад, получило новую модификацию подзаряжаемого гибрида. Хэтчбек Audi А3 Sportback 40 TFSI e пришел на смену модели A3 e-tron, хотя технических отличий у новой модели не так много, пишет издание «Авторевю».

Как и прежний хэтчбек, новый А3 Sportback 40 TFSI e оснащен бензиновой турбочетверкой 1.4 TSI (150 л.с., 250 Нм) и встроенным в 6-ступенчатый «робот» S tronic электромотором, мощность которого увеличилась со 102 до 109 л.с., хотя крутящий момент прежний (330 Нм). Пиковая отдача системы не изменилась: 204 л.с. и 350 Нм. Привод – только на передние колеса. «Сотню» новый А3 Sportback 40 TFSI e набирает за 7,6 с, максимальная скорость – 227 км/ч, а на чистом электричестве хэтчбек может разгоняться до 140 км/ч.

Благодаря новой тяговой батарее емкостью 13 кВт/ч дальность хода в полностью электрическом режиме увеличилась с 50 км до 67 км по циклу WLTP. Силовая установка может работать в нескольких режимах: например, можно сохранить уровень заряда аккумулятора (перед въездом в «зеленую зону» города) или дополнительно подзарядить батарею прямо во время движения при помощи рекуперации. На полную перезарядку от стандартного терминала мощностью 2,9 кВт уйдет около четырех часов.

В остальном Audi A3 Sportback 40 TFSI e практически ничем не отличается от остальных версий. Опознать гибридную модификацию можно по дополнительному лючку в переднем крыле, а также по 16-дюймовым легкосплавным колесам нового дизайна (17- и 18-дюймовые доступны за доплату). На виртуальной панели приборов вместо тахометра появилась шкала энергообмена, на которую также выводятся уровень заряда батареи, дальность хода и выбранный режим работы силовой установки. Объем багажника уменьшился сразу на сто литров (с 380 до 280 л) из-за установленного под полом аккумулятора.

Продажи гибридов на большинстве европейских рынков стартуют уже этой осенью, базовая цена в Германии – 37470 евро. Следом за версией 40 TFSI e компания планирует представить более мощную гибридную модификацию пятидверки. На российском рынке гибриды Audi A3 можно не ждать.

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