Авторынок Казахстана продолжает показывать рост

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легковых автомобилей в Казахстане по итогам 8 месяцев 2020 года составил 47,7 тыс. единиц, что на 13% выше результата годичной давности.

Лидером местного рынка в этот период стала LADA – с января по август казахстанцы приобрели 10,3 тыс. автомобилей российской марки, что на 5% больше, чем год назад. Немного отстает корейский бренд Hyundai с показателем 9,5 тыс. экземпляров (+9%). Замыкает тройку лидеров японская Toyota, результат которой составил 7 тыс. машин, продемонстрировав падение на 30%. В ТОП-5 марок на рынке Казахстана по итогам 8 месяцев нынешнего года вошли еще узбекский Ravon (6,6 тыс. шт.; рост в 6,5 раза) и корейская KIA (4,5 тыс. шт.; +89%).

Самой популярной моделью у казахстанцев является седан Ravon Nexia, который в январе – августе был куплен в количестве 4,6 тыс. экземпляров. На втором месте – LADA Granta, которая разошлась тиражом в 4 тыс. единиц. На третьей позиции модельного рейтинга находится бизнес-седан Toyota Camry (2,9 тыс. шт.). Замыкают пятерку лидеров кроссовер Hyundai Tucson (2,7 тыс. шт.) и LADA Vesta (2,6 тыс. шт.).

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что в августе казахстанский авторынок показал более существенный рост – на 41% до 8,5 тыс. новых легковых машин. Более подробная информация об этом содержится в нашем обзоре «Рынок транспортных средств в Казахстане».