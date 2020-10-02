Рестайлинговый KIA Rio X-Line сертифицирован в России

В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на обновленный KIA Rio X-Line – кросс-хэтчбек изменится внешне следом за седаном Rio, который поступил в продажу 1 октября. Сертификат, выданный на Rio X-Line, начнет действовать с 15 октября 2020 года, пишет портал Motor.ru.

Как сообщили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе «КИА Моторс Россия и СНГ», работа над обновленным Rio X-Line идет по графику и вскоре компания поделится информацией о модели.

Ожидается, что кросс-хэтчбек обзаведется радиаторной решеткой нового дизайна, иными бамперами и фарами со «слезами» ходовых огней, как у обновленного седана Rio. От последнего Rio X-Line отличается увеличенным до 190-195 мм (в зависимости от колес) дорожным просветом и защитными накладками на порогах и арках из неокрашенного пластика.

Ранее эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» изучили потребительские предпочтения в отношении модели KIA Rio. Как выяснилось, более половины (52%) реализованных в первом полугодии 2020 года машин данного семейства приходится на кросс-хэтчбеки KIA Rio X-Line. Соответственно оставшиеся 48% пришлось на седаны.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на все модели KIA, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».