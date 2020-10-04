После полугодового спада авторынок Литвы в сентябре показал рост на 17%

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Литве в сентябре 2020 года выросли (по сравнению с результатом годичной давности) на 16,7% до 4 885 единиц. Такие предварительные данные сообщает портал AutoTyrimai, ссылаясь на исходные цифры, предоставленные Государственным предприятием «Регитра». При этом положительная динамика зафиксирована здесь впервые за полгода: с марта здесь ежемесячно эксперты констатировали только падение рынка.

Реализация легковых автомобилей в сентябре выросла на 17,2% до 4 687 штук, а LCV – на 5,3% до 198 штук. Лучшим для автобизнеса Литвы в прошлом месяце называется день 29 сентября, когда в стране было зарегистрировано 379 автомобилей, худшим – 1 сентября, когда поставили на учет всего 49 машин. Пятерку марок-лидеров на литовском авторынке в сентябре традиционно возглавил Fiat, реализовавший 2 466 автомобилей. Затем следуют Jeep (491 шт.), Toyota (431 шт.), Volkswagen (217 шт.), Nissan (162 шт.). Из премиальных брендов лидирует BMW c результатом 54 экземпляра.

В модельном рейтинге прошлого месяца в сегменте легковых на первом месте был Fiat 500 (2 012 шт.), на втором – Jeep Renegade (413 шт.), на третьем – Fiat Panda (231 шт.). Далее следуют Toyota Corolla (202 шт.) и Fiat Tipo (198 шт.). Среди легких коммерческих машин самыми популярными были Volkswagen Crafter (33 шт.) и Renault Master (29 шт.). Эксперты также отметили, что на авторынке Литвы появилось два дебютанта – маленькая Honda e и компактный Volkswagen ID.3.

В целом с начала года (за январь – сентябрь) в Литве было зарегистрировано 30 542 новых легковых автомобиля, что на 20,2% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (38 282 шт.).

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