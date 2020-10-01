Mercedes-Benz завершает продажи Sprinter Classic в России

Компания Mercedes-Benz завершает продажи в России коммерческих автомобилей Sprinter Classic, которые выпускались на мощностях ГАЗа в Нижнем Новгороде. Компания «Мерседес-Бенц Рус» будет по-прежнему предоставлять послепродажное обслуживание владельцам Sprinter Classic, сообщает пресс-служба штутгартской марки.

В дальнейшем Mercedes-Benz Vans сосредоточится на имеющемся актуальном портфеле продуктов, чтобы отвечать ожиданиям существующих и потенциальных клиентов. Портфель включает последнее поколение Sprinter, минивэн V-Класс и Vito. Благодаря сотрудничеству с российскими кузовопроизводителями на базе малотоннажных автомобилей Mercedes-Benz на местном рынке выпускаются микроавтобусы, автомобили скорой помощи, автомобили с холодильными установками, бронированные автомобили и многие другие модификации. Подразделение Mercedes-Benz Vans располагает в России 54 официальными дилерскими центрами по всей стране.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2020 года продажи легких коммерческих автомобилей Mercedes-Benz составили 1711 единиц, что на 20,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, немецкий автоконцерн Daimler и «Группа ГАЗ» подписали соглашение об организации контрактной сборки коммерческих автомобилей Mercedes-Benz Sprinter на Горьковском автозаводе в декабре 2010 года. Старт производства Mercedes-Benz Sprinter T1N, названного Sprinter Classic, состоялся в июле 2013-го, проектная мощность составляет порядка 25 тысяч автомобилей в год. В рамках сотрудничества компаний на производственной площадке «Группы ГАЗ» в Ярославле начался выпуск двигателей Mercedes-Benz. В совместный проект с ГАЗом концерн Daimler инвестировал более 100 млн евро в адаптацию продукта, производственные процессы и сбытовую сеть. Инвестиции в проект со стороны «Группы ГАЗ» составили более 90 млн евро.

Как отмечают в пресс-службе «Группы ГАЗ», результаты сотрудничества проект с компанией Daimler, в котором ГАЗ и ЯМЗ подтвердили выход на уровень лучших стандартов мировой автоиндустрии, трудно переоценить. «Группа ГАЗ» модернизировала 100 тыс. кв.м производственных и логистических объектов, построила новые цеха окраски и штамповки, которые сегодня используются для выпуска автомобилей ГАЗ, и внедрила систему качества, которая применяется на всех заводах Mercedes в мире.

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