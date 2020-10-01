Обновленные Audi A4 и Audi A5 доступны для заказа в России

Российские дилеры Audi начали прием заказов на обновленные Audi A4 и Audi A5, которые поступят в продажу в ноябре. Стоимость обновленных Audi A4 и Audi A5 составляет от 2 млн 375 тыс. рублей и 2 млн 793 тыс. рублей соответственно, сообщает пресс-служба марки с четырьмя кольцами.

Внешний вид обновленных Audi A4 и Audi A5 отличают новая архитектура решетки радиатора Singleframe с сотовой структурой и интегрированными воздухозаборниками, новые пороги и диффузор, выполненный в стилистике автоспорта со встроенными трапециевидными патрубками.

Что касается интерьера автомобилей, сенсорный экран мультимедиа MMI диагональю 10,1 дюймов с акустической обратной связью слегка наклонен к водителю и выступает центром управления новой операционной системы. Опционально для обновленных Audi A4 и Audi A5 доступна топовая информационно-развлекательная система MMI Navigation plus.

Для обновленных Audi A4 и Audi A5 предлагается три бензиновых двигателя с технологией MHEV: 35 TFSI (150 л.с.), 40 TFSI (190 л.с.) и 45 TFSI quattro (249 л.с.). Самая мощная версия моделей –. универсал Audi A4 allroad quattro – оснащается двигателем 45 TFSI с отдачей 249 л.с. и инновационной системой полного привода quattro ultra.

Для обновленных Audi A4 и Audi A4 Avant доступно четыре линии оснащения – стандартная, Advance, Design и Sport. В список стандартного оборудования входят 17-дюймовые легкосплавные диски «10 спиц crystal», светодиодные фары, датчик света и дождя, внешние зеркала заднего вида с электрической регулировкой и обогревом, обогрев передних сидений, декоративные вставки микрометаллик, многофункциональный кожаный руль дизайна «3 спицы», климат-контроль, система старт/стоп, парковочный ассистент с датчиками спереди и сзади круиз-контроль, камера заднего вида, электрическая регулировка сиденья водителя, сигнализация, система Audi drive select, пакет освещения салона, дверь багажного отделения с автоматическим открыванием (для Audi A4), алюминиевые накладки на пороги и др.

Audi A4 allroad quattro (от 3 млн 270 тыс. руб.) дополнительно предлагает полный привод quattro с технологией ultra, подвеску allroad, декоративные насадки выхлопных труб и электропривод крышки багажника.

Для обновленных Audi A5 Coupe (от 2 млн 793 тыс. руб.) и Audi A5 Sportback (от 2 млн 793 тыс. руб.) доступно четыре линии оснащения – стандартная, Advance, Sport и Design. В список стандартного оборудования входят система старт/стоп с функцией рекуперации, 17-дюймовые кованые диски «15 спиц», система Audi drive select, светодиодные фары и задние фонари, раздельно регулируемый обогрев передних сидений с тремя режимами, электрорегулировка передних сидений с электрически регулируемой опорой поясничного отдела в спинках передних сидений, декоративные вставки серебристый Micrometallic, декоративные накладки контрастного черного матового цвета, многофункциональный кожаный руль дизайна «3 спицы», климат-контроль, информационно-развлекательная система MMI Radio plus, парковочный ассистент с датчиками спереди и сзади, камера заднего вида, круиз-контроль, электропривод крышки багажника (для Sportback), сигнализация и др.

В качестве опционального оснащения для обновленных Audi A4 и Audi A5также предлагаются виртуальная приборная панель Audi virtual cockpit plus, навигационная система MMI Navigation plus с сенсорной панелью MMI touch, светодиодные фары Audi Matrix (с технологией Audi Laser Light для Audi A5) с динамическими указателями поворота и анимацией, спортивные передние сиденья с функцией вентиляции, климат-контроль с индивидуальной настройкой для трех зон салона, акустическая система Bang&Olufsen Premium Sound System с объемным звучанием, система автоматической парковки, пакеты ассистирующих систем «Путешествие», «Город» и «Парковка», проекционный дисплей, пакеты контурного и фонового освещения салона и др.

Эти автомобили можно будет найти в автосалонах проверенных дилеров.