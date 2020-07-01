Белоруссия предложила локализовать в России сборку самосвалов БЕЛАЗ

Сегодня в Минске - второй день работы Форума регионов Беларуси и России. Организаторы мероприятия заранее объявили о планах подписать в эти дни около 70 контрактов на сумму 700 млн долларов. Однако на данный момент «гвоздем» программы стало вчерашнее предложение Беларуси организовать на территории РФ производство самосвалов БЕЛАЗ. Об этом рассказал журналистам заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов и тут же дал свою предварительную оценку поступившему предложению: «Мы взяли это в активную проработку. Думаю, что такой проект также может быть реализован на территории России...».

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили посмотреть, насколько востребованы самосвалы страны-соседа на рынке тяжелой техники в нашей стране. На данный момент генеральным дистрибьютором ОАО «БЕЛАЗ» на территории России является «Торговый дом «БЕЛАЗ»». В годовом отчете компании за 2019 год содержатся следующие цифры: в прошлом году объем продаж в России техники «БЕЛАЗ» составил 566 единиц общей грузоподъемностью 74,8 тыс. тонн. Выручка от реализации продукции составила 41,8 млрд руб., прибыль от продаж – 2,1 млрд руб., чистая прибыль – 1,6 млрд руб.

Еще несколько цифр, характеризующих состояние российского рынка в данном сегменте грузовой техники. В целом поставки карьерных самосвалов грузоподъемностью 90 – 360 тонн на российский рынок в 2019 году составили 630 единиц. Из них 66% пришлось на долю БЕЛАЗа. По результатам 2019 года на долю России приходится около 72,1% экспорта продукции «БЕЛАЗ», которая используется в отраслях российской промышленности, связанных с добычей полезных ископаемых. На рынок России поставляется более 20 серий и 50 моделей техники БЕЛАЗ.

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