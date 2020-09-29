Renault Megane может получить кроссоверную версию

Компания Renault планирует расширить семейство автомобилей Megane за счет «кроссоверной версии». По информации источников агентства Reuters, Megane станет «опорой для будущих моделей C-сегмента».

Как пишет портал Motor.ru, превращение Renault Megane в кроссовер может обойтись малой кровью: в основе модели лежит архитектура CMF-C/D, на которой также базируются Koleos и Kadjar вместе с Nissan X-Trail. Не исключено, что Megane-кроссовер будет представлять собой перелицованный вариант одного из этих автомобилей. В случае же, если автопроизводитель готовит внедорожную версию «Мегана», то все изменения могут свести к увеличенному дорожному просвету и пластиковым накладкам на кузове.

Напомним, Megane актуального поколения продается в Европе уже четыре года, а в начале 2020 года модель пережила плановый рестайлинг. С обновлением Megane обзавелся подзаряжаемой гибридной версией E-Tech и «заряженной» R.S. Line, которая пришла на смену GT Line. На европейском рынке Megane также доступен с бензиновыми моторами 1.0 TCe (120 сил) и 1.3 TCe (100, 115, 140 и 160 л.с.), а также дизелем 1.5 BlueHDi мощностью 95 и 115 л.с.

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