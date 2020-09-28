Infiniti представила прототип нового QX60 | АВТОСТАТ

Infiniti представила прототип нового QX60

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Infiniti представила прототип нового QX60

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Компания Infiniti представила на Пекинском автосалоне концепт под названием QX60 Monograph. Концепт является предвестником серийной версии семиместного кроссовера QX60 нового поколения, которая дебютирует в следующем году. Автомобиль нынешней генерации является одной из самых популярных моделей Infiniti, пишет портал Autonews.ru.

По словам старшего вице-президент по глобальному дизайну Nissan Motor Co. Ltd. Альфонсо Альбайса, концепт-кар QX60 Monograph должен задать новый вектор развития не только конкретной модели, но и всему дизайнерскому направлению бренда в ближайшем будущем.

Прототип получил решетку радиатора со сложным узором, которая теперь располагается выше, чем у кроссовера нынешнего поколения. Кузов машины окрашен в платиновый цвет. Концепт QX60 Monograph оснастили светодиодной оптикой, рельефным капотом, массивными колесными арками, спойлером, панорамной крышей, легкосплавными дисками необычного дизайна и подсвечивающимся логотипом Infiniti.

«Мы зрительно повысили центр тяжести автомобиля – на это работают горизонтальная поясная линия кузова и решетка радиатора, расположенная выше, чем прежде. Вместе с визуально удлиненным салоном – все это создает образ весьма мускулистого кроссовера», – объяснил Альфонсо Альбайса.

Все технические характеристики кроссовера пока также держатся в секрете. По неофициальным данным, серийный Infiniti QX60 получит 2,0-литровую «турбочетверку» с отдачей 272 л.с. совместно с вариатором.

Кроссовер QX60 нынешнего поколения продается на российском рынке по цене от 3 млн 435 тыс. рублей до 4 млн 080 тыс. рублей. Приобрести автомобиль можно с 3,5-литровым бензиновым мотором V6 мощностью 283 л.с., который работает совместно с вариатором и системой полного привода.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на все модели Infiniti, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто». 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: новинки премиум-марки infiniti infiniti qx60

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