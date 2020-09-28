Audi Q5 получил купеобразную версию

Компания Audi представила купеобразный кроссовер Q5 Sportback. На европейском рынке продажи новинки начнутся в ближайшие месяцы, позднее автомобиль появится и в России. Audi Q5 Sportback будут выпускать в Мексике, на том же заводе, где производится обычный Audi Q5, пишет портал Wroom.ru.

Автомобиль создан на базе обычного кроссовера Audi Q5, пережившего рестайлинг летом этого года. Новая машина отличается от «исходника» покатой линией крыши и оформлением задней части кузова. Салон «Спортбека» – такой же, как у обычного «ку-пятого», но заниженная крыша отняла часть пространства у задних пассажиров. Стал меньше и объем багажника.

Audi Q5 Sportback будет оснащаться 2,0-литровыми бензиновыми и дизельными турбомоторами объемом 2,0 л и мощностью от 163 до 265 л. с. В паре с ними работают 7-ступенчатые роботизированные коробки передач – «механики» у модели не будет в принципе.

Также кроссовер получит турбодизель V6 3.0, развивающий 286 л.с., а под капотом «заряженной» версии SQ5 будет стоять тот же мотор, форсированный до 341 л.с. Трехлитровые двигатели сочетаются с 8-ступенчатой автоматической коробкой.

Базовый Audi Q5 Sportback с 163-сильным дизелем имеет передний привод, у всех остальных версий – полноприводная трансмиссия. Также в модельном ряду будут и подзаряжаемые гибриды.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».