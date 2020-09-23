Mercedes-Benz отзывает в России около 1700 автомобилей Sprinter

Компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 1697 автомобилей Mercedes-Benz Sprinter, реализованных с июня 2018-го по февраль 2020 года. Причиной отзывной кампании стали тормозные шланги, которые могут соприкасаться с задней частью переднего подкрылка. Это может вызвать потертости вплоть до сквозного протирания тормозных шлангов во время движения, что может привести к вытеканию тормозной жидкости, сообщает пресс-служба Росстандарта. Если водитель не обратит внимание на соответствующий предупреждающий индикатор об уровне тормозной жидкости, то тормозной путь может увеличиться вследствие прогрессирующей потери тормозной жидкости, что может привести к повышенной опасности возникновения аварии. На всех автомобилях будут проверены установочные положения переднего подкрылка и прилегающих деталей и, при необходимости, доработаны или заменены. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Стоит отметить, что Sprinter является самой продаваемой малотоннажной моделью Mercedes-Benz в нашей стране. Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за восемь месяцев 2020 года российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 1711 легких коммерческих автомобилей, что на 20,8% меньше по сравнению с прошлым годом.

В настоящее время на российском рынке предлагается третье поколение фургона Mercedes-Benz Sprinter. Фургон, туристический автомобиль, автомобиль с бортовой платформой, шасси, автобус или тяговый головной модуль для кузовостроения, три концепции привода, оснащение кабины, длина кузова, полная масса, высота грузового отсека и оснащение – одни лишь эти параметры позволяют сконфигурировать более 1700 различных версий Sprinter. Ассортимент включает в себя, например, решения для курьерских служб по доставке на дом, для перевозки грузов на большие расстояния или оказания сервисных услуг, использующих свой автомобиль в качестве склада запасных частей. Sprinter также может быть кемпером или автобусом и, например, использоваться в качестве автомобиля скорой помощи.