Opel представил кроссовер Mokka нового поколения

Компания Opel представила компактный кроссовер Mokka нового поколения, продажи которого стартуют в начале 2021 года Opel.

Как пишет портал Autonews.ru, Mokka стал первой моделью немецкой марки, созданной в соответствии с новой дизайнерской философией под названием Opel Vizor. Главной особенностью стала узкая светодиодная передняя оптика, визуально объединенная с радиаторной решеткой в единый элемент при помощи хромированной окантовки. Также на кроссовере дебютировала модернизированная фирменная эмблема Opel Blitz в виде молнии.

Кроме того, Opel Mokka получил цифровую переднюю панель под названием Pure Panel, состоящую из двух дисплеев: 12-дюймовой виртуальной «приборки» и 10-дюймового сенсорного дисплея информационно развлекательного комплекса.

Новый Opel Mokka получился компактнее предшественника: габаритная длина кроссовера уменьшилась на 125 мм – до 4150 мм. В основу модели легла арихитектура альянса PSA Peugeot Citroen под названием CMP, которая предусматривает привод только на переднюю ось.

Базовым двигателем стала 1,2-литровая наддувная бензиновая «тройка», выдающая 100 л.с. и 205 Нм крутящего момента, которая работает исключительно с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Кроме того, кроссовер предложат с более мощным мотором аналогичного объема, развивающим 130 л.с. и 230 Нм. Трансмиссии – 6-ступенчатая «механика» или 8-диапазонный «автомат». Кроме того, Mokka будет доступен с 1,5-литровым четырехцилиндровым дизелем мощностью 110 л.с. (250 Нм), действующим только с механической коробкой передач.

Наконец, у модели появилась полностью электрическая модификация (Mokka-e) со 136-сильным (260 Нм) агрегатом, питающимся от блока аккумуляторов на 50 киловатт-часов. На едином заряде заявленный запас хода автомобиля составляет 324 км (по стандарту WLTP).

В базовое оснащение всех модификаций нового Mokka войдет электронный стояночный тормоз и система распознавания дорожных знаков. Перечень опционального оборудования предусматривает камеру заднего вида с углом обзора 180 градусов, функцию автоматической парковки, контроль «слепых» зон, а также адаптивный круиз-контроль, активную систему удержания автомобиля в занимаемой полосе движения и светодиодные матричные фары проекционного типа.

В Германии Opel Mokka появится в продаже в начале 2021 года. Цены на кроссовер стартуют с отметки 19990 евро (около 1,8 млн руб.), а электрокар обойдется минимум в 32990 евро (примерно 2,9 млн рублей). При этом в Германии с учетом всех государственных субсидий на «зеленый» транспорт стоимость Mokka-e может быть снижена до 23420 евро (2,1 млн рублей).

В конце 2019 года компания Opel объявила о возвращении на российский рынок, который она покинула в 2015 году. На данный момент немецкая марка представлена всего двумя моделями: микроавтобусом Zafira Life (от 2 млн 649 тыс. 900 руб.) и кроссовером Grandland X (от 1 млн 999 тыс. 900 руб.). В дальнейшем модельный ряд в России планируется расширить.

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