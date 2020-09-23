Subaru привезет в Россию две новинки в 2021 году

Компания Subaru в 2021 году планирует представить на российском рынке две новинки. Весной должны начаться продажи обновленного кроссовера Subaru XV, а ближе к лету у российских дилеров станет доступен для заказа новое поколение Outback, сообщает пресс-служба Subaru.

Напомним, универсал повышенной проходимости Subaru Outback шестого поколения построен на новой глобальной платформе Subaru Global Platform, а его внешность разработана в рамках дизайнерской концепции бренда «Dinamic X Solid». Что касается интерьера, основной акцент сделан на новый монитор аудиосистемы, обладающий рекордной для сегмента диагональю 11,6 дюйма и расположенный вертикально. Объем багажного отсека со сложенными сиденьями второго ряда составляет 2144 л. Клиренс увеличился с 213 мм до 220 мм.

А какие модели можно ждать на российском рынке уже в 2020 году? Смотрите в «Календаре новинок».