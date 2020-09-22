Хэтчбек Audi A3 получил версию на газе

Компания Audi представила новую модификацию хэтчбека A3 четвертого поколения под названием G-tron. Автомобиль получил двигатель, который может работать на сжиженном природном газе. Метан заправляется в три соединенных между собой стальных топливных бака. Два из них установлены в днище задней части кузова машины, а еще один – под задними сиденьями, пишет портал Autonews.ru.

Емкости могут вместить 18 кг топлива, которого хватит на 445 км пути по циклу WLTP. Такие доработки сказались на объеме багажника – теперь он составляет 280 литров. Также машина оснащена небольшим бензобаком, на случай если метан закончился, а на пути рядом нет газовой заправки.

Новинка комплектуется 1,5-литровым мотором мощностью 131 л.с. и 200 Нм крутящего момента. Двигатель работает совместно с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач S tronic с двойным сцеплением. Разгон до «сотни» у хэтчбека занимает 9,7 секунд, максимальная скорость – 210 км/ч.

В стандартное оснащение автомобилей вошли полностью цифровая приборная панель, информационно-развлекательный комплекс с 10,1-дюймовым сенсорным дисплеем и функцией распознавания голосовых команд. В качестве опций клиентам предложат панорамную крышу, трехзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камеру заднего вида и проекционный дисплей.

В Европе продажи новинки стартуют до конца нынешнего года. Цены на машину начинаются от 30706 евро. Появится ли такая модификация в России, пока неизвестно. Стандартная версия хэтчбека должна дебютировать на нашем рынке в ближайшем будущем. В России новый Audi A3 предложат с 1,4-литровой «турбочетверкой» мощностью 150 л.с., а также с 2,0-литровым наддувным агрегатом, выдающим 190 л.с. На начальном этапе автомобили будут доступны только с передним приводом.

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