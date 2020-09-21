Более 350 автомобилей Mercedes-Benz Sprinter попали под отзыв в России

Компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 352 автомобилей Mercedes-Benz Sprinter, реализованных с июня 2018-го по июль 2019 года. Причина отзыва: в руководстве по эксплуатации не совсем корректно описаны условия, приводящие к автоматическому переходу коробки передач в режим парковки «P» (функция «Auto-P»). Это может привести к неправильной эксплуатации и, как следствие, к повышенному риску получения травм или аварии (при откатывании автомобиля), сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях будет приложена к уже имеющемуся в автомобиле руководству по эксплуатации дополнительная инструкция с корректным описанием функции «Auto-P». Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в августе компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 15 автомобилей Mercedes-Benz Sprinter, реализованных с февраля по октябрь 2019 года. Причина отзыва: электропровода, расположенные в области поворотных каркасов сидений, могут быть зажаты и тем самым повреждены. Также под поворотным сиденьем проходит электропровод боковой подушки безопасности. В самом худшем случае вследствие повреждения электропровода может произойти немотивированное срабатывание боковой подушки безопасности, либо ее несрабатывание при аварии. Из-за этого может появиться повышенная опасность возникновения аварии или травмирования. На всех автомобилях должна быть откорректирована прокладка жгутов электропроводов поворотных сидений.

Стоит отметить, что Sprinter является самой продаваемой малотоннажной моделью Mercedes-Benz в нашей стране. Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за восемь месяцев 2020 года российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 1711 легких коммерческих автомобилей, что на 20,8% меньше по сравнению с прошлым годом.