Российский рынок новых мотоциклов в августе вырос на 44%

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в последний месяц лета россияне купили 2128 новых мотоциклов. Это на 44% больше, чем в августе 2019 года. В то же время, как отмечают эксперты, августовский показатель уступает июльскому (2,5 тыс. шт.), что свидетельствует о предстоящем завершении мотосезона в нашей стране.

Наибольшие предпочтения в августе жители РФ отдали мототехнике марки Motoland, которая разошлась тиражом в 309 единиц, что в 2 раза больше, чем год назад. Второе место занял Racer с показателем 280 купленных экземпляров и ростом в 54%. Замкнул тройку лидеров индийский бренд Bajaj (238 шт.; +25%). Отметим и немецкий BMW (224 шт.; +14%), которому в прошлом месяце тоже удалось преодолеть рубеж в 200 мотоциклов. Результаты других марок оказались меньше.

В региональной структуре мотоциклетного рынка традиционно лидирует Москва. В августе жители российской столицы приобрели 358 новых мотоциклов, что составляет шестую часть от общего объема. Примерно вдвое ниже показатель Подмосковья (187 шт.). А на третьей позиции расположилась Свердловская область (105 шт.), которая сумела опередить Санкт-Петербург (81 шт.).

Также стоит отметить, что по итогам 8 месяцев 2020 года российский рынок новых мотоциклов продолжает демонстрировать рост. Так, за этот период его объем составил 13,1 тыс. единиц – на 18% больше, чем в январе – августе прошлого года.

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