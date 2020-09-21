Фургон Peugeot Partner будет выпускаться в России

Калужский завод «ПСМА Рус» будет выпускать фургоны Peugeot Partner второго поколения. Автомобили российского производства поступят в продажу до конца 2020 года, комплектации, цены и модификации локализованного Peugeot Partner будут объявлены позже, сообщает пресс-служба Peugeot.

Даже в самой компактной версии фургона Peugeot Partner длина грузового отсека составляет 1,80 метра, а полезный объем – 3,3 куб.м. В версии с удлиненным кузовом погрузочная длина составляет 2,05 метра, а объем – 3,7 куб.м. За счет складывающегося сиденья полезный объем может быть увеличен до 3,7 куб.м, что позволит перевозить грузы длиной до 3 м в версии с кузовом стандартной длины. Вместимость версии с удлиненным кузовом может быть увеличена до 4,1 куб.м с перевозимым грузом длиной до 3,25 м. Грузоподъемность фургона – до 732 кг.

Удобный доступ в грузовой отсек обеспечивают распашные задние двери, которые открываются в пропорции 60/40 до 180 градусов, и небольшая погрузочная высота (596 мм или 613 мм в зависимости от версии), а также правая боковая сдвижная дверь, входящая в состав базового оснащения версий с удлиненным кузовом. Даже в стандартной версии может быть размещено два европаллета.

В оснащение Peugeot Partner входят антиблокировочная система (ABS), система распределения тормозных усилий (EBD), система ESP, система ЭРА-ГЛОНАСС, система помощи при старте на уклоне, центральный замок с пультом дистанционного управления, а также металлическая защита поддона картера. На автомобиль могут опционально устанавливаться противотуманны ефары с функцией подсветки поворотов. В качестве дополнительных опций комфорта фургон может быть оборудован аудиосистемой Peugeot Connect Sound с поддержкой CD, MP3, BlueTooth, AUX и USB, многофункциональным бортовым компьютером и системой кондиционирования воздуха.

Что касается моторная гаммы, Peugeot Partner предлагается на выбор с дизельным двигателем HDi или бензиновым VTi, которые работают в сочетании с 5-ступенчатой коробкой передач.

Напомним, помимо легковых автомобилей Peugeot и Citroen, а также кроссоверов Mitsubishi, в настоящее время завод «ПСМА Рус» выпускает коммерческие фургоны Peugeot Expert и Citroen Jumpy, пассажирские микроавтобусы Citroen SpaceTourer, Peugeot Traveller и Opel Zafira Life.

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