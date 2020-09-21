Hyundai раскрыла внешность обновленного i30 N

Компания Hyundai опубликовала первые изображения рестайлингового i30 N. «Горячий» хэтчбек изменится по образу гражданской версии: получит новые фары и фонари, а также иные бамперы с увеличенными воздухозаборниками. Но главное новшество – 8-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями, который пока недоступен ни одному Hyundai в Европе, пишет инфо-портал PNZ Drive.

Спереди обновленный Hyundai i30 N похож на обычный i30 N Line. Здесь такие же L-образные вставки по краям бампера, забранные сеткой воздухозаборники и новые фары с ходовыми огнями в виде уложенной набок литеры V. Сзади изменений не меньше: подретушированная оптика, иной диффузор и более крупные патрубки выпускной системы. Кованые 19-дюймовые колеса такие же, как у прототипа i30 Fastback N Performance 2021 модельного года – они на 14 кг легче обычных.

О двигателе пока ничего неизвестно – зато Hyundai рассказал о трансмиссии. У хот-хэтча наконец-то появится версия с двумя педалями: таким машинам полагается 8-ступенчатый «роботом» с двумя мокрыми сцеплениями, как на Veloster N. Коробка отличается оригинальным софтом и несколькими новыми функциями. Так, N Grin Shift (NGS) на 20 секунд повышает давление наддува, N Power Shift (NPS) подбирает оптимальное время перехода на верхнюю передачу, а N Track Sense Shift (NTS) автоматически меняет тайминги переключений на трековые, если распознает соответствующую манеру езды.

Нынешний Hyundai i30 N оснащается 2-литровым турбомотором мощностью 250 или 275 л.с. в зависимости от версии. Агрегат работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач. С места до «сотни» i30 N разгоняется за 6,2 секунды. Максимальная скорость – 250 км/ч. В России модель стоит от 2 млн 200 тыс. рублей.

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