АВТОВАЗ объявил старт предзаказов на Granta Cross Quest

Российские дилеры LADA начали прием заказов на новую версию компактного универсала LADA Granta Cross в специальной версии Quest. Автомобиль с двигателем 1.6 л (87 л.с.) и 5-ступенчатой коробкой передач стоит 637,9 тыс. рублей, версия со 106-сильным мотором и МКП оценена в 652,9 тыс. рублей, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Концепция автомобилей в версии Quest предполагает контрастные детали, поэтому в автомобиле Granta Cross Quest крыша окрашена в цвет «Пантера» (черный), покрытие этого же цвета получили рейлинги, а также 15-дюймовые легкосплавные диски с алмазной огранкой спиц. Как и все модели с приставкой Cross, новый автомобиль с улучшенной проходимостью имеет дорожный просвет в 198 мм, а также защитный обвес из прочного пластика, предохраняющий эмаль от повреждений на легком бездорожье.

Салон LADA Granta Cross в специальной версии Quest получил новую обивку сидений из специальной грязе- и водооталкивающей ткани – такой материал применен на автомобилях LADA впервые. На сиденьях нанесена вышивка с логотипом серии Quest, аналогичная надпись есть на кузове.

В штатное оснащение Granta Cross Quest входит резиновый коврик багажника и две багажных сетки: одна фиксирует груз по горизонтали, а вторая выполнена в виде кармана на спинке заднего сиденья. Эта версия также оснащена такими опциями, как парктроник и подогрев лобового стекла.

В каких городах есть дилерские центры LADA, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».