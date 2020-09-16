АВТОВАЗ объявил старт предзаказов на Granta Cross Quest | АВТОСТАТ

АВТОВАЗ объявил старт предзаказов на Granta Cross Quest

263 0

АВТОВАЗ объявил старт предзаказов на Granta Cross Quest

Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2020 год (ежемесячный мониторинг)
Все готовые отчёты

Российские дилеры LADA начали прием заказов на новую версию компактного универсала LADA Granta Cross в специальной версии Quest. Автомобиль с двигателем 1.6 л (87 л.с.) и 5-ступенчатой коробкой передач стоит 637,9 тыс. рублей, версия со 106-сильным мотором и МКП оценена в 652,9 тыс. рублей, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Концепция автомобилей в версии Quest предполагает контрастные детали, поэтому в автомобиле Granta Cross Quest крыша окрашена в цвет «Пантера» (черный), покрытие этого же цвета получили рейлинги, а также 15-дюймовые легкосплавные диски с алмазной огранкой спиц. Как и все модели с приставкой Cross, новый автомобиль с улучшенной проходимостью имеет дорожный просвет в 198 мм, а также защитный обвес из прочного пластика, предохраняющий эмаль от повреждений на легком бездорожье.

Салон LADA Granta Cross в специальной версии Quest получил новую обивку сидений из специальной грязе- и водооталкивающей ткани – такой материал применен на автомобилях LADA впервые. На сиденьях нанесена вышивка с логотипом серии Quest, аналогичная надпись есть на кузове.

В штатное оснащение Granta Cross Quest входит резиновый коврик багажника и две багажных сетки: одна фиксирует груз по горизонтали, а вторая выполнена в виде кармана на спинке заднего сиденья. Эта версия также оснащена такими опциями, как парктроник и подогрев лобового стекла.

В каких городах есть дилерские центры LADA, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: автоваз новинки цены lada granta lada granta cross

Подписывайтесь на наши обновления
И получайте самые актуальные новости первыми

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно