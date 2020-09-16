Citroen C5 Aircross и С3 Aircross получили специальную серию в России

Российские дилеры Citroen начали продажи кроссоверов Citroen C5 Aircross и С3 Aircross в специальном исполнении «C-Series».

Как сообщает пресс-служба французской марки, специальная серия «C-Series» для C5 Aircross построена на базе комплектации Feel и дополнительно включает светодиодные фары Full LED, логотип «C-Series» на передних крыльях автомобиля, пакет персонализации Annodized Deep Red – декоративные вставки темно-красного цвета в боковых накладках Airbumps, переднем бампере и нижней части рейлингов. Салон автомобиля получил сиденья Citroen Advanced Comfort с новой обивкой Wild Grey – комбинация искусственной кожи и ткани с декоративным элементом темно-красного цвета и логотипом «C-Series» в боковой части передних сидений, а также специальные ворсовые ковры «C-Series» с темно-красной прострочкой.

Кроме того, серийным оборудованием для комплектации Feel и специальной версии «C-Series» стали система бесключевого доступа в салон с кнопкой запуска двигателя, камера заднего вида Top Rear Vision 180° (включает в себя передние и задние датчики парковки), беспроводная зарядка для смартфонов (с поддержкой стандарта Qi).

В России Citroen C5 Aircross «C-Series» доступен c бензиновым двигателем 1.6 л THP 150 л.с. и 6- ступенчатой АКП и c дизельным двигателем 2.0 л Blue HDi 180 л.с. и 8-ступенчатой АКП.

Специальная серия «C-Series» для Citroen C3 Aircross построена на базе комплектации Feel и дополнительно получила логотип «C-Series» на передних дверях автомобиля и пакет персонализации Annodized Deep Red – корпуса внешних зеркал и окантовка фар темно-красного цвета, а также 16-дюймовые литые диски Matrix. Среди изменений в интерьере – новая обивка сидений из ткани серого и черного цвета с красным декоративным элементом на спинке и логотипом, вшитыми с боковой стороны сидений, а также специальные ворсовые ковры «C-Series» с темно-красной прострочкой, накладки на пороги с логотипом «C-Series», задние тонированные боковые стекла дверей и заднее стекло багажной двери. Оснащение автомобиля пополнили функция Mirror Screen с поддержкой протоколов Apple CarPlay и Android Auto, совместимая с смартфонами, датчики парковки в заднем бампере

В России Citroen C3 Aircross «C-Series» представлен с бензиновым двигателем 1.2 л PureTech 110 л.с. и 6-ступенчатой АКП.

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