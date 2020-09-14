В Москве открылся новый салон Ducati

Дилерская сеть Ducati в России продолжает обновляться: в Москве открыт новый дилерский центр по продажам и обслуживанию мотоциклов итальянской марки Aвtodom Ducati, который находится на севере столицы.

В шоу-руме площадью более 200 кв.м доступен весь модельный ряд Ducati, сообщает пресс-служба итальянской марки. Здесь также представлены мотоциклы с пробегом и стенды с фирменными аксессуарами, экипировкой и дополнительным оборудованием. Сервисная зона – это еще 200 кв.м, оборудованных соответствующими постами, позволяющими проводить диагностику, техническое обслуживание и установку дополнительного оборудования, выявляя и устраняя любые проблемы в кратчайшие сроки.

Специалисты дилерского центра всегда предложат пройти тест-драйв, помогут подобрать оптимальную кредитную программу, тариф страхования, а также предложат воспользоваться услугой Trade-in.

Напомним, с 2019 года импортером Ducati в России является компания «Фольксваген Груп Рус».

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