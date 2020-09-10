Volkswagen представил новый Golf в кузове универсал

К семейству Volkswagen Golf восьмого поколения присоединились обычный универсал Variant и его вседорожная версия Alltrack. На европейский рынок новинки выйдут до конца нынешнего года, а в других странах появятся только в 2021 году, сообщает портал Motor.ru.

По сравнению с Golf Variant предыдущего поколения, универсал прибавил в размерах. Его длина составила 4633 мм – на 71 мм больше, чем у предшественника, а колесная база вытянулась на 51 мм до 2686 мм. Ширина и высота универсала аналогична показателям хэтчбека Golf новой итерации, а в длину Variant больше на 349 мм.

Благодаря подросшим габаритам пространство для ног задних пассажиров выросло на 38 мм. Объем багажника при этом увеличился несильно – всего на шесть литров до 611 литра. При сложенных сиденьях второго ряда там можно уместить до 1642 литров груза. Пятая дверь Variant открывается без рук, а в багажнике появились новые крючки для сумок, крепежные кольца и две розетки – на 12 и 230 вольт.

Моторную гамму и остальное оснащение универсал полностью позаимствовал у хэтчбека. На рынках Европы хэтчбек предлагают с 1,0-литровыми и 1,5-литровыми бензиновыми двигателями TSI evo, 2,0-литровыми дизелями TDI и гибридными силовыми установками. Также уже заявлена «заряженная» версия Variant R, которая получит четырехцилиндровый мотор объемом 2,0 л и полный привод.

Вседорожный Golf Alltrack отличается особым обвесом, увеличенным дорожным просветом и системой полного привода 4Motion, доступной по умолчанию. Сиденья в салоне отмечены надписью Alltrack. В максимальной комплектации такой универсал, которому также положены двигатели от стандартного Golf, способен буксировать двухтонный прицеп.

В России Volkswagen Golf на сегодняшний день недоступен. Хэтчбек седьмого поколения покинул отечественный рынок в июле, а «восьмой» пока до него не добрался. Ожидается, что продажи нового «Гольфа» начнутся в России до конца 2020 года.

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