АВТОВАЗ приступил к производству LADA 4×4 Urban в спецверсии Black

АВТОВАЗ приступил к производству внедорожников LADA 4×4 Urban в специальной версии Black, которая будет предложена в трех- и пятидверном исполнении. Новая версия отличается от стандартной, черной окраской кузова и полностью черным интерьером, сообщает паблик AvtoVAZ News. Также установлены легкосплавные диски в черном матовом цвете. На передних крыльях присутствуют шильдики Black, на спинках передних сидений вышита надпись Black.

Изменений по технической начинке не ожидается: под капотом LADA 4x4 Urban Black будет устанавливаться 1,7-литровый бензиновый двигатель, развивающий 83 л.с. и 129 Нм крутящего момента. Также автомобиль имеет механическую коробку передач, полный привод, раздаточную коробку и блокировку межосевого дифференциала.

В настоящий момент трехдверная LADA 4x4 в комплектации Urban стоит от 648,9 тыс. рублей, а пятидверная версия обойдется в 691,9 тыс. рублей. Сколько будет стоить лимитированная спецверсия, пока не объявлено.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2020 года продажи LADA 4х4 на российском рынке составили 16582 автомобиля, что на 18% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате вазовский внедорожник вошел в ТОП-10 самых продаваемых моделей SUV на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

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