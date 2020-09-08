Peugeot представил обновленный кроссовер 5008

Вслед за рестайлинговым 3008 компания Peugeot представила и обновленную версию его «старшего брата» – кроссовера 5008. Сборка новинки ведется во Франции в городах Сошо и Ренн. В Европе продажи автомобиля стартуют до конца 2020 года, сообщает портал Autonews.ru.

Главные изменения затронули переднюю часть автомобиля. У кроссовера появилась безрамочная решетка радиатора во всю ширину кузова и новые светодиодные ходовые огни, стилизованные под «клыки льва». Также машину укомплектовали агрессивными бамперами и 19-дюймовыми колесными дисками San Francisco с алмазной шлифовкой, а название модели разместили на капоте автомобиля (как и у остальных новых моделей французского бренда).

Peugeot 5008 оснащается 12,3-дюймовой виртуальной приборной панелью, 10-дюймовым сенсорным экраном мультимедийной системы и безрамочным зеркалом заднего вида. Также кроссовер получил новые сиденья с функцией массажа и двухсекционную стеклянную крышу. Объем багажного отделения составляет 720 литров.

Водителю доступны системы ночного видения, функция аварийного торможения, система контроля «слепых» зон, ассистент контроля полосы и система распознавания дорожных знаков. Также новинка комплектуется адаптивным круиз-контролем, камерой кругового обзора и ассистентом парковки.

Среди полезных опций: навигация с функцией управления голосом и информацией о пробках, а также проекция приборов на лобовое стекло. Французский кроссовер оснастили системой Advanced Grip Control с разными режимами движения, в том числе по снегу, грязи и песку, а также технологией помощи при движении под уклоном Hill Assist Descent Control.

Базовые версии Peugeot 5008 оснащаются 1,2-литровым бензиновым двигателем PureTech мощностью 130 л.с. В качестве альтернативы предлагается 1,6-литровая «четверка» с отдачей 180 л.с. Дизельных агрегатов доступно два – объемом 1,5 и 2,0 литров, развивающих 130 и 180 л.с. соответственно. В отличии от 3008 гибридная версия у машины отсутствует.

В России дорестайлинговый 5008 доступен в четырех комплектациях по цене от 2 млн 229 тыс. рублей. Желающим приобрести топовую версию кроссовера придется заплатить минимум 2 млн 509 тыс. рублей. Базовый мотор – 150-сильный бензиновый агрегат рабочим объемом 1,6 литра. В качестве альтернативы предложат 2,0-литровый турбодизель, который выдает те же 150 л.с.