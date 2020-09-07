Спецверсия бизнес-седана Lexus ES 250 Advance доступна для заказа в России

Российские дилеры Lexus начали прием заказов на новую специальную версию бизнес-седана ES 250 Advance. Стоимость новинки составляет от 3 млн 076 тыс. рублей, сообщает пресс-служба японской марки.

Внешний вид бизнес-седана ES 250 в специальной версии Advance отличается 18-дюймовыми дисками большей размерности и специальными серебристыми накладками с логотипом Lexus на порогах. Что касается интерьера, автомобиль оснащен большим дисплеем мультимедийной системы диагональю 12,3”, а на центральной панели установлен слот для беспроводной зарядки смартфона.

В оснащение новой специальной версии входят электрообогрев мультифункционального рулевого колеса и лобового стекла, а также датчик дождя, который помимо включения стеклоочистительных щеток, автоматически закроет все окна. Набор опций пассивной и активной безопасности включает 10 подушек безопасности, систему распределения тормозного усилия, систему мониторинга слепых зон (BSM), систему помощи при старте на склоне, систему помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTAB) и систему курсовой устойчивости, интегрированную с электроусилителем руля.

Под капотом бизнес-седана ES 250 в специальной версии Advance установлена силовая установка объемом 2,5 литра мощностью 200 л.с. и крутящим моментом 243 Нм c комбинированным впрыском, разработанная специально для модели ES. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

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